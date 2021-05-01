Когда приднестровцам введут "Спутник V"

ТИРАСПОЛЬ, 1 мая - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье поступил полный комплект вакцины "Спутник V". Второй транш гуманитарной помощи из России доставили в Центр гигиены и эпидемиологии. Там с 24 апреля хранится первая партия российской вакцины.
Препарат содержится в необходимых условиях: в холодильной камере при температуре ниже 20 градусов. Компонент парный, поэтому в регионе ждали еще 31 тысячу доз вакцины, чтобы дать старт вакцинации "Спутником V".
"Прививочную кампанию российской вакциной в республике не начинали, пока не удостоверились в наличии обоих компонентов", – подчеркнул в своем Telegram-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Он также отметил, что начать прививать приднестровцев российским препаратом планируют с 6 мая.
Ранее сообщалось, что в очереди на вакцинацию находятся уже 15 тысяч приднестровцев. Запись на российскую вакцину была приостановлена на время, пока ждали прибытия второй партии. "Спутник V" – в приоритете у жителей Приднестровья.
"Мы все интересуемся предложенными вариантами вакцин. Лично я выбираю "Спутник V". Его эффективность – 95-98%. Поэтому, как только возобновят запись – я встану в очередь", – говорит тираспольчанка Татьяна Колесниченко.
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