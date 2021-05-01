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Доставка из России в Молдову второй партии вакцины Спутник V

Когда приднестровцам введут "Спутник V"

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210501/34600008/kogda-pridnestrovtsam-vvedut-sputnik-v.html

Вторая партия российской вакцины против коронавируса уже в Тирасполе. В регионе готовятся начать прививочную кампанию препаратом "Спутник V".

ТИРАСПОЛЬ, 1 мая - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье поступил полный комплект вакцины "Спутник V". Второй транш гуманитарной помощи из России доставили в Центр гигиены и эпидемиологии. Там с 24 апреля хранится первая партия российской вакцины.

Препарат содержится в необходимых условиях: в холодильной камере при температуре ниже 20 градусов. Компонент парный, поэтому в регионе ждали еще 31 тысячу доз вакцины, чтобы дать старт вакцинации "Спутником V".

"Прививочную кампанию российской вакциной в республике не начинали, пока не удостоверились в наличии обоих компонентов", – подчеркнул в своем Telegram-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Он также отметил, что начать прививать приднестровцев российским препаратом планируют с 6 мая.

Доставка из России в Молдову второй партии вакцины Спутник V
© Photo : Miroslav Rotari
Доставка из России в Молдову второй партии вакцины "Спутник V"

Ранее сообщалось, что в очереди на вакцинацию находятся уже 15 тысяч приднестровцев. Запись на российскую вакцину была приостановлена на время, пока ждали прибытия второй партии. "Спутник V" – в приоритете у жителей Приднестровья.

"Мы все интересуемся предложенными вариантами вакцин. Лично я выбираю "Спутник V". Его эффективность – 95-98%. Поэтому, как только возобновят запись – я встану в очередь", – говорит тираспольчанка Татьяна Колесниченко.

Спутник V уже в Приднестровье
© Photo : Россотрудничество
"Хочу "Спутник V": приднестровцы дождались российской вакцины
Медучреждения готовятся к старту прививочной кампании российским препаратом. По поручению Минздрава лечебно-профилактические учреждения анализируют списки желающих вакцинироваться. В приоритете граждане, которые еще не переболели COVID-19. Первые на очереди – пенсионеры и те, кто входит в группу риска (хронические заболевания, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкология, ожирение). Этим категориям желающих осталось дождаться приглашения на вакцинацию "Спутником V".

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