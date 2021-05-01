Гречаная и Додон поздравили граждан Молдовы с Первомаем

Молдавский народ всегда отличался трудолюбием, мы вкладываем душу во все, что делаем. Поэтому День труда – особый праздник для наших сограждан. Написала в соцсети спикер парламента Зинаида Гречаная.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Государственные институты должны создать максимально привлекательные условия для людей труда, включая достойную зарплату, социальные привилегии и не менее достойные условия жизни на заслуженном отдыхе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Партии социалистов Игорь Додон.

"Мы всегда работали и будем работать во благо людей, о чем свидетельствуют десятки социальных инициатив: повышение зарплат врачам, единовременные надбавки пенсионерам и индексация их пенсий, помощь социально уязвимым категориям населения и многое другое. Интересы наших людей всегда в приоритете", – заявил Додон.

Зинаида Гречаная в своем послании отметила, что парламент Молдовы реализовал целый ряд инициатив для поддержки жизнеспособности рынка труда в условиях пандемического кризиса.

"Для работодателей был установлен мораторий на проверки со стороны государства, утверждены субсидии на выплату процентов по кредитам, запущена программа возмещения НДС, продлен срок подачи деклараций и отчетов, учреждено пособие по безработице, увеличена заработная плата медицинских работников", — написала Гречаная.

По ее словам, решение Конституционного суда и подписание указа о роспуске парламента делают невозможным реализацию этих и других мер по поддержке работодателей и работников.

"Мы продолжим искать и находить решения для поддержки наших сограждан, трудящихся во имя развития страны, а также пенсионеров, посвятивших этой цели лучшие годы жизни. Для нас очень важно, чтобы труд приносил людям радость и чтобы его ценили по достоинству", — добавила спикер парламента.

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