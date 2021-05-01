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Митрополит Владимир

Митрополит Владимир опубликовал обращение к верующим

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210501/34603752/mitropolit-vladimir-opublikoval-obraschenie-k-veruyuschim.html

Воскресение Христа – это отнюдь не просто счастливый конец трагической истории. Но напротив, это новое начало. Начало новой истории, новой жизни, Жизни во Христе, уверен митрополит Владимир.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. В этот трудный для всего человечества период, отмеченный пандемией, увещевание святого апостола Иакова "Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам" становится все более актуальным для жителей Молдовы и всего мира. Об этом митрополит Владимир написал в своем пасхальном обращении к верующим. Отдельно глава молдавской митрополии поблагодарил медиков за их вклад в борьбу с пандемией.

"В жизненном пути человека неделя и год – малые периоды его существования в этом бренном мире, и каждый видит в них возможность обновить свою жизнь. ... Наша Святая Церковь предлагает начать все в Свете Христова Воскресения! Воскресение Христа – это отнюдь не просто счастливый конец трагической истории. Но напротив, это новое начало. Начало новой истории, новой жизни, Жизни во Христе", – обращается к христианам митрополит.

"Приступим же к Нему, призывает глава православной церкви в Молдове, и исповедуем Господа Жизни, помогая и поддерживая всех опечаленных и обездоленных, болящих и духовно ослабших, ибо все они наши ближние".

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Отдельно митрополит обратился ко всем врачам и медицинским работникам нашей страны со словами глубокой благодарности и искренним почтением за их самопожертвование перед больными и немощными, заверяя нас в непрестанных молитвах Матери-Церкви о нашем здравии и благополучии.

"В этот славный праздников Праздник я отечески поздравляю всех верующих нашей Святой православной Церкви, проживающих как в стране, так и за ее пределами, обращаясь к вам с пожеланиями здравия и благих свершений, духовного мира и радостей, исходящих из Света Христова Воскресения", – подытожил митрополит Владимир.

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