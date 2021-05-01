Вторая Пасха под маской COVID-19: как мы встретим Воскресение Господне

Второй год подряд Пасха отмечается в условиях пандемии. Ограничения, связанные с COVID-19, действуют даже в ночь Великого Воскресения.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Последние два года празднование Пасхи Христовой омрачено пандемией коронавируса нового типа.

И хоть в этом году ограничения уже не будут такими жесткими, как в 2020-м, в Ночь Воскресения не во все церкви страны прихожанам будет разрешен доступ. В большинстве приходов службы будут совершаться в соответствии с нормами и мерами, установленными Национальной комиссией здравоохранения. Однако для верующих из села Рожкань Страшенского района ограничения ужесточаются.

Священник Виктор Растагану объявил верующим, что в связи с ситуацией пандемии и тем, что село находится в "красной зоне" по уровню заражений коронавирусом, Пасха будет проводиться точно так же, как и в прошлом году. А именно без участия прихожан. После всенощной службы священник сам пойдет по домам для освящения пасхальных блюд.

В этом году молдавские священники не смогли лично присутствовать в Храме Гроба Господня в Иерусалиме при схождении Благодатного огня. Из-за ограничений, введенных Израилем в ситуации с пандемией COVID-19, доступ туда был лишь у представителей дипломатического корпуса. Благодатный огонь приняла посол Молдовы в Израиле Габриэлла Морару.

Напомним, в 2020 году впервые духовенство совершило богослужение в Ночь Воскресения без участия прихожан и в медицинских масках, соблюдая ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

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