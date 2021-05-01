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Благодатный огонь в Кишиневе

Благодатный огонь прибыл в Молдову

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210501/34605084/blagodatnyy-ogon-uzhe-v-moldove.html

Святыню, сошедшую в Иерусалиме в Храме Гроба Господня, привезли в Кишинев с соблюдением мер безопасности карантинного периода.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Благодатный огонь, который считается одной из самых значимых христианских святынь, прибыл в Кишинев в девятнадцатый раз.

Пандемия коронавируса внесли свои коррективы в праздничную традицию - на этот раз святыню священнослужителям передал посол Республики Молдова в этой стране Габриэлла Морару.

В Кишиневе святыню встречали секретарь митрополии Вадим Кейбаш и другие священнослужители.

Благодатный огонь прибыл в кафедральный собор Кишинева, откуда его частицы развезут по епархиям.

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