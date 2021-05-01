Благодатный огонь прибыл в Молдову

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Благодатный огонь, который считается одной из самых значимых христианских святынь, прибыл в Кишинев в девятнадцатый раз.
Пандемия коронавируса внесли свои коррективы в праздничную традицию - на этот раз святыню священнослужителям передал посол Республики Молдова в этой стране Габриэлла Морару.
В Кишиневе святыню встречали секретарь митрополии Вадим Кейбаш и другие священнослужители.
Благодатный огонь прибыл в кафедральный собор Кишинева, откуда его частицы развезут по епархиям.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>