Власти Молдовы поздравляют граждан с Пасхой

Свои праздничные поздравления в соцсетях опубликовали президент Майя Санду, спикер Зинаида Гречаная, и.о. премьера Аурелиу Чокой, а также лидер ПСРМ Игорь Додон и примар Кишинева Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. В своих поздравлениях первые лица государства желают гражданам мира, радости и благополучия, говорят о пандемии и призывают не забывать о родном доме.

"Сейчас мы проходим период, который проверяет нас на прочность. Прошу вас беречь себя и окружающих от болезни. Сегодня наши мысли и с теми, кто болеет, и с медицинскими работниками, которые и в эту ночь спасают жизни", — заявила в видеообращении Санду.

Президент пожелала гражданам мира и спокойствия, здоровья и благополучия.

Спикер парламента Зинаида Гречаная пожелала согражданам провести эти светлые праздники в мире и благоденствии.

"Пусть голубое небо и хороший весенний дождь подарят нам всем урожай и достаток и благословят на осуществление задуманного. Желаю всем счастливой Пасхи", — написала в соцсети Гречаная.

По словам и. о. премьер-министра Аурелиу Чокоя, прошлый год преподал всем самый ценный урок — нужно ценить здоровье и бороться за жизнь.

"Я хочу, чтобы святая Пасха объединила всех нас в духе сострадания, солидарности и близкой любви. От имени правительства Республики Молдова желаю всего наилучшего в течение дней, полных света, мира и радости. Желаю вам здоровья, мира, мужества и веры в светлое будущее, и пусть ваши семьи будут защищены", — пожелал гражданам Чокой.

Экс-президент и глава Партии социалистов Игорь Додон призвал соотечественников в день Пасхи проведать родителей.

"Пасха — один из самых красивых и светлых праздников. Я хочу пожелать всем вам здоровья, ясных и светлых мыслей, и я твердо убежден, что Господь поможет нам пройти все испытания и преодолеть все возникающие на нашем пути трудности", — написал Додон в телеграм-канале.

Поздравил жителей столицы на своей странице в соцсетях и примар Кишиева Ион Чебан.

"В Пасхе заложена необычайно крепкая и светлая вера во всепобеждающую силу жизни. Этот великий праздник объединяет миллионы людей, наполняет сердца теплом и радостью. Красивые пасхальные традиции создают особую атмосферу в каждом доме. Я искренне желаю всем здоровья и хорошего настроения. Пусть в вашей жизни будет как можно больше любви и добра", — пожелал Чебан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova