Пасхальная статистика: сколько тонн куличей выпекают в Молдове

По случаю пасхальных праздников Национальное бюро статистики представило данные о производстве и потреблении ряда продуктов.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. По данным Нацбюро статистики (НБС), в Молдове ежегодно выпекают около четырех тысяч тонн куличей и производят 627 миллионов куриных яиц. При этом в год один житель Молдовы съедает в среднем порядка 211 яиц.

Также в ведомстве сообщили, что в марте этого года средняя цена за десяток яиц составляла 18,2 лея.

Как уточнили в НБС, данные за январь-декабрь 2020 года представлены по ряду предприятий основной отраслевой деятельности, включенных в ежемесячный статистический обзор.

© Sputnik / Nicolai Kibich Пасха

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