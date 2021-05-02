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Пасхальная ярмарка в центре Кишинева

Пасхальная статистика: сколько тонн куличей выпекают в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210502/34609139/paskhalnaya-statistika-skolko-tonn-kulichey-vypekayut-v-moldove.html

По случаю пасхальных праздников Национальное бюро статистики представило данные о производстве и потреблении ряда продуктов.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. По данным Нацбюро статистики (НБС), в Молдове ежегодно выпекают около четырех тысяч тонн куличей и производят 627 миллионов куриных яиц. При этом в год один житель Молдовы съедает в среднем порядка 211 яиц.

Также в ведомстве сообщили, что в марте этого года средняя цена за десяток яиц составляла 18,2 лея.

Как уточнили в НБС, данные за январь-декабрь 2020 года представлены по ряду предприятий основной отраслевой деятельности, включенных в ежемесячный статистический обзор.

Пасха
© Sputnik / Nicolai Kibich
Пасха

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