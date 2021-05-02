Оранжевый пик: откровения из тираспольского центра COVID

В разгар третьей волны COVID-19 наш корреспондент побывал в "красной зоне", самом пекле коронавирусного госпиталя в Приднестровье. Репортаж Sputnik – о том, что переживают пациенты, чего боятся врачи, и зачем идут в добровольцы.

ТИРАСПОЛЬ, 2 мая – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Весна из окна госпиталя – это цветущие деревья и железные баллоны для тех, кому не хватает природного кислорода. Каждый день их везут, катят, волокут по земле. Скрежет не так раздражает, когда понимаешь, что кому-то в реанимации это спасет жизнь. Кажется, мечта целого отделения – дожить до утра всем составом.

"В третью волну тяжело больных коронавирусом стало намного больше. Но когда мы переводим пациентов из нашей палаты в другие, уже в более стабильном состоянии, это по-настоящему радует", – признается врач палаты интенсивной терапии Ирина Тищенко.

© Sputnik / Sorokopud Julia Жизненно важный кислород

От домашнего лечения до больничной койки

Альтернатива лечиться дома расслабляет: температуру хочется перетерпеть, отдышку пересидеть, а осложнения не заметить. Когда симптомы оказываются страшнее мыслей о центре ковид – привет, госпитализация. Многие пациенты так и запускают лечение.

"Одно дело – лечиться дома, когда нет симптомов. Но нельзя оставаться наедине с такой серьезной болезнью, когда она протекает нелегко. Например, если температура выше +37,5, обязательно обратитесь к врачу. При плохом самочувствии надо вызывать скорую. Пневмония – не шутки", – заостряет внимание Татьяна Грушко.

Последние полгода она – заведующая отделения инфекционного госпиталя II уровня. С осени 2020-го ее корпус РКБ (Республиканской клинической больницы) превратился в ковид-госпиталь. Доктора узкой специализации перевоплотились во врачей-инфекционистов. Кардио-гастроблок на войне с "короной" – важная линия фронта. Один из участников "боевых действий" – доктор Донцу. Он уничтожал коронавирусного противника в Слободзейском, Бендерском и Тираспольском госпиталях.

© Photo : предоставил Александр Донцу Александр Донцу

"Потребность во врачах возникла в апреле прошлого года. Скажу, что мне, кардиологу, и другим узким специалистам сложно было стать инфекционистами. Нужно было поменять мышление и отношение к новой болезни. Например, кардиологи лечили гипертонию, стенокардия, инфаркты, нарушение ритма… Мы, наверное, всем миром учились на местах бороться с коронавирусом. Обменивались удачами и поражениями. Главное – помнить, что ты врач и должен оказывать помощь", – вспоминает Александр Донцу.

О супергероях в белых халатах уже не идет речь. В "красной зоне" пациенты видят только спасителей в оранжевых скафандрах. Зашел в палату, значит, твой лечащий врач. Андрей Маракуца на обходе – 6 дней в неделю и на телефоне – круглыми сутками. Реакция на обострение COVID-19 не терпит промедлений – схема, проверенная на собственном организме.

"Когда заболел ковидом, понимал, что со мной происходит, как действовать. Единственное, как и у всех больных, была паника на некоторые симптомы. Как врач ты прекрасно осознаешь, что это не страшно. Но с точки зрения больного все по-другому", – рассказывает Андрей Лукич.

© Sputnik / Sorokopud Julia Герой в оранжевом костюме

Пульс COVID-госпиталя

COVID-19 славится тем, что разгоняет пульс, и тут важно за ним успеть. Сложно представить, с какой скоростью по отделению носятся медсестры. А вот шагомер все с точностью подсчитал.

"За сутки – 25 тысяч шагов. Конечно, если сравнить с привычной для нас кардиологией, в ковид-госпитале очень много беготни. В день в среднем ставим по 70 капельниц и по 300 уколов", – рассказала медсестра Ирина Журавель.

© Sputnik / Sorokopud Julia Процедурная медсестра

Медперсонал работает в 4 смены, которые отличить иногда непросто: дресс-код должен быть безопасным. Костюмы "жарятся" под кварцем, а медбратья и медсестры потом жарятся в них.

"В этих костюмах очень тяжело. Сейчас еще начнется лето… Помню, как в прошлом году бегаешь по отделению в полной экипировке, очки потеют. И вот капелька по стеклу течет, и ты ловишь на ней фокус, чтобы увидеть и в вену попасть", – вспоминает медсестра Алла Иванова.

Наблюдая за людьми, которые работают с риском для жизни, важен вопрос: "как становятся добровольцами"? Санитар Александр Русу умудрился год провести в коронавирусном пекле и даже не заболеть. Шутит, что чеснок ему укрепляет здоровье и вселяет уверенность. Ну а если серьезно…

"Я добровольно перевелся в ковид-госпиталь. Во-первых, мне позволял график. Во-вторых – зарплата выше. И не стоит забывать, что делаешь важное дело. Нам даже как-то пациенты из нескольких палат написали письмо с благодарностью", – откровенничает Александр.

© Sputnik / Sorokopud Julia Лечгородок в Тирасполе

Ковид или позитив?

"Красная зона" отрывает от реальности. У "заключенных" в ковид-госпитале все время уходит на лечение – с 6 утра и до 10 вечера. Бывают капельницы даже ночью.

"Меня привезли сюда в ужасном состоянии. Температура была 39. Плохо было, решил уже вызвать скорую. Оказалось, пневмония, 20% поражение легких. Все время что-то со мной делают – уколы, капельницы, таблетки. Врач сказала – интенсивное лечение. Надо – значит, надо", – говорит один из пациентов.

© Sputnik / Sorokopud Julia Коридор ковид-госпиталя РКБ

Поход на КТ – единственный шанс прогуляться. По дороге можно узнать самые разные истории: как люди болеют по второму кругу, а тест на COVID некоторых не выпускает из госпиталя по 5-6 раз. Вроде бы здоровый, но все еще "позитив". Даже для врачей не все пациенты укладываются в рамки понимания болезни.

"Есть одна пациентка. 9 мая будет два месяца, как она у нас в госпитале лежит. В этом случае мы уже боремся с последствиями коронавирусной инфекции. Ряд сопутствующих заболеваний осложнили течение болезни", – откровенничает кардиолог Ирина Тищенко.

© Sputnik / Sorokopud Julia Ирина Тищенко

И даже такие долгосрочные картины болезни врачи описывают в светлых красках. Человеческого позитива побаивается "ковид-позитив".

"Немаловажную роль играет расположение и соучастие врача. Как он будет вселять уверенность в пациента, снимать страх. Больной находится в закрытом помещении, плюс информационное сопровождение часто вгоняет в депрессию. Как дополнение к медикаментозному лечению – позитив и уверенность врача", – говорит "сердечный" доктор Александр Донцу. © Sputnik / Maxim Topal Врач дал совет, как избавить ребенка от осложнений после коронавируса

Причуды третьей волны

Врачи РКБ отмечают: волны COVID бьются о мир по-разному. В отличие от предыдущих третья вспышка – это цунами, которое затягивает в болезнь молниеносно и глубоко.

"В самом начале не особо говорили о микротромбозе. В период второй волны подключили гипарин, который разжижает кровь. А во время третьей появились более сильные препараты с противовирусным эффектом – ковифор, например. И чем раньше ты его назначишь, тем быстрее восстанавливается организм и меньше осложнений. Со временем больше акцент на компьютерную диагностику, где мы отслеживаем течение болезни в зависимости от поражения легочной ткани", – объясняет Александр Донцу.

© Sputnik / Sorokopud Julia Лечение от COVID

Полный курс лечения, финальный КТ и отрицательный тест на ковид – вот главные знаки свободы. "Такое у меня впечатление, что я с фронта возвращаюсь живая домой", – сказала одна из пациенток после победы над коронавирусом.

"После выписки расслабляться не стоит. Это не значит стопроцентное излечение. Дома нужно продолжать лечение в таблетированном виде. Иммунитет все равно снижен. Не переохлаждайтесь, носите маски, чтобы не подхватить чего другого. От серьезных спортивных нагрузок в первый месяц лучше воздержаться", – рекомендует доктор Андрей Маракуца.

А еще, после выписки посещают мысли о вакцинации. Но переболевшим – не раньше, чем через четыре месяца.

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