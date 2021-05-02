Посол России поздравил жителей Молдовы с Пасхой

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов поздравил жителей Молдовы со Светлым Христовым Воскресением. Поздравительное сообщение опубликовано в воскресенье на странице дипмиссии РФ в Facebook.

"Этот величайший праздник напоминает нам о непреходящих христианских ценностях милосердия, сострадания, веры в добро, надежды и любви к ближним. Пусть свет и радость Пасхальных торжеств наполняют в эти дни души и сердца", – говорится в поздравительном послании посла России.

Дипломат пожелал всем молдавским гражданам мира, Божьего благословения, душевного спокойствия и непоколебимой веры.

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