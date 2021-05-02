Власти Кишинева просят разрешить массовую вакцинацию населения

Чрезвычайная комиссия общественного здоровья муниципия Кишинев разрешила работу ярмарок, театров и решила обратиться к центральным властям с просьбой перейти в столице к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Муниципальные власти разрешили руководству больниц снижать количество мест для COVID-пациентов, постановили открыть отделения реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией и просят центральные власти разрешить в Кишиневе массовую вакцинацию.

Полный перечень мер, предусмотренный последним решением Кишиневской чрезвычайной комиссии общественного здоровья:

Столичным медучреждениям предписано постепенное уменьшение количества коек для пациентов с COVID-19 в муниципальных клинических больницах. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации отделения COVID-19 будут повторно введены в строй. © Sputnik / Владимир Трефилов В Молдове с 4 мая готовы начать вакцинацию "Спутником V"

Руководителям медучреждений предписано организовать пост-COVID реабилитации путем организации специализированных отделений в городских клинических больницах.

Кишиневские власти запрашивают в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальном агентстве общественного здоровья разрешения приступить в муниципии к третьему этапу вакцинации от COVID-19 с активацией системы предварительной записи.

Запрашивается полная мобилизация поликлиник для иммунизации населения в зависимости от наличия вакцин.

Разрешено возобновление деятельности театров, концертных залов и кинотеатров с максимальной загрузкой в 50%, в соответствии с положениями Инструкции о мерах по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19.

В выходные дни разрешена организация и проведение ярмарок местной сельхозпродукции – с 1 мая по 30 ноября 2021. Торговые точки должны быть расположены на расстоянии не менее трех метров друг от друга, соблюдая все меры по предотвращению распространения вируса COVID-19.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

В документе также сказано, что несоблюдение мер общественного здравоохранения, изложенных в настоящем Решении, представляет опасность для здоровья населения и послужит основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности виновных.

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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