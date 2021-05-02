Власти Кишинева просят разрешить массовую вакцинацию населения

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Муниципальные власти разрешили руководству больниц снижать количество мест для COVID-пациентов, постановили открыть отделения реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией и просят центральные власти разрешить в Кишиневе массовую вакцинацию.
Полный перечень мер, предусмотренный последним решением Кишиневской чрезвычайной комиссии общественного здоровья:
- Столичным медучреждениям предписано постепенное уменьшение количества коек для пациентов с COVID-19 в муниципальных клинических больницах. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации отделения COVID-19 будут повторно введены в строй.© Sputnik / Владимир Трефилов
- Руководителям медучреждений предписано организовать пост-COVID реабилитации путем организации специализированных отделений в городских клинических больницах.
- Кишиневские власти запрашивают в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальном агентстве общественного здоровья разрешения приступить в муниципии к третьему этапу вакцинации от COVID-19 с активацией системы предварительной записи.
- Запрашивается полная мобилизация поликлиник для иммунизации населения в зависимости от наличия вакцин.
- Разрешено возобновление деятельности театров, концертных залов и кинотеатров с максимальной загрузкой в 50%, в соответствии с положениями Инструкции о мерах по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19.
- В выходные дни разрешена организация и проведение ярмарок местной сельхозпродукции – с 1 мая по 30 ноября 2021. Торговые точки должны быть расположены на расстоянии не менее трех метров друг от друга, соблюдая все меры по предотвращению распространения вируса COVID-19.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".
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