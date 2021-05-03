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природа

Погодные рекорды Молдовы 3 мая

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210503/34612073/pogodnye-rekordy-moldovy-3-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 3 мая на территории Молдовы зарегистрировали 9 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

Лес
© Sputnik
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По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки в +31,8 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 3 мая на территории Молдовы зафиксирован дважды в 1914 и 2000 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал +3,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 28 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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