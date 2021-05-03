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КПП Кучурганы

Что нужно знать тем, кто хочет поехать в Приднестровье на своем автомобиле

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (5)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210503/34612644/Chto-nuzhno-znat-tem-kto-khochet-poekhat-v-Pridnestrove-na-svoem-avtomobile.html

Упрощенные нормы въезда на территорию региона действуют только на период пасхальных праздников, с 30 апреля по 11 мая.

ТИРАСПОЛЬ, 3 мая – Sputnik. По 11 мая включительно действует допандемийный режим проезда на территорию Приднестровья и выезда с нее. В МВД региона корреспонденту Sputnik рассказали, что необходимо иметь при себе тем, кто намерен посетить левый берег на своем транспорте.

"При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, водительское удостоверение, техпаспорт или доверенность на право управления, страховой полис, документы о пройденном техосмотре", - пояснили в пресс-центре правоохранительного ведомства.

С 30 апреля по 11 мая включительно каждый сможет въезжать на территорию Приднестровья и выезжать с нее без специальных разрешений.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
Режим свободного проезда на территорию Приднестровья продлят
Проезд будет осуществляться по правилам, действовавшим до момента введения ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, то есть без необходимости согласования с Оперативным штабом и помещения на самоизоляцию на 14 суток или предъявления отрицательных ПЦР-тестов.

При этом гражданам необходимо будет иметь при себе действительные документы и средства индивидуальной защиты – маски, перчатки.

Пропуск тех, кто намерен въезжать на территорию региона после 11 мая, будет осуществляться в соответствии с требованиями соблюдения ограничительных мероприятий, действующих в период карантина.

Иностранным гражданам, желающим посетить Приднестровье в период пасхальных праздников, будут выдаваться миграционные карты сроком действия до 11 мая. В случае если они изъявят желание продлить время пребывания на территории региона, то во избежание нарушения законодательства им будет необходимо продлить миграционные карты.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (5)

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Теги:
проезд, Приднестровье

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