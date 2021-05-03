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Пожарная машина

Посуда, обувь, овощи в огне: пожар на центральном рынке в Комрате

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210503/34614219/Posuda-obuv-ovoschi-v-ogne-pozhar-na-tsentralnom-rynke-v-Komrate.html

На главном рынке в столице Гагаузии пожаром были охвачены три бутика, обстоятельства происшедшего выясняются.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. На территории Центрального рынка в Комрате произошел пожар. Никто из людей не пострадал, но часть товара сгорела.

"В воскресенье, 2 мая, пожарных оповестили о необходимости вмешательства в ликвидацию пожара, возникшего на Центральном рынке в Комрате. Звонок на 112 поступил в 11.37", - отметили в Главном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД.

Пожар на улице Каля Басарабией
© Sputnik / Mihai Caraus
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Согласно полученной информации, несколько грузовых будок были охвачены пламенем. На место прибыли две спасательные бригады, которым удалось ликвидировать пожар в 12.05.

В результате никто не пострадал, но в трех бутиках огонь частично уничтожил материальные ценности, включая посуду, овощи и обувь, а также три квадратных метра мусора поблизости.

Благодаря вмешательству сотрудников инспектората по чрезвычайным ситуациям удалось избежать распространения огня. Обстоятельства и причину пожара предстоит выяснить специалистам.

За последние 24 часа помощь спасателей и пожарных потребовалась в 50 опасных ситуациях.

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Теги:
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