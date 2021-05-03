Генконсульство Молдовы появится и на главном курорте на Лазурном берегу

Прием граждан в генеральном консульстве будет проводиться только по предварительной записи и при соблюдении санитарных норм.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. С 4 мая в Ницце откроется Генеральное консульство Республики Молдова. Как сообщили в диппредставительстве корреспонденту Sputnik Молдова, график работы будет таким же, как и во всех остальных дипломатических миссиях Молдовы, – с понедельника по пятницу, однако в последний будний день прием граждан не ведется.

"Все консульские услуги будут предоставляться по предварительной записи, подтвержденной в электронном реестре Генерального консульства. Мы рекомендуем явиться за 5-10 минут до назначенного времени", - отметили в консульстве.

С понедельника по четверг по заранее расписанному графику - с 09.00 до 13.00 - ведется прием граждан, с 15.00 до 16.00 проводятся консультации по телефону, а с 16.00 до 17.00 оформляются документы, уточнили в дипмиссии.

Консульство предупреждает также о необходимости выполнять санитарные нормы - носить защитную маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей.

С указанной даты гражданам Молдовы будут оказывать все консульские услуги, за исключением оформления документов, удостоверяющих личность, – внутренних удостоверений личности и заграничных паспортов. Оформление этих документов начнется в ближайшее время, сообщает МИДЕИ.

За деятельностью консульства можно будет следить на вебсайте учреждения, а также на странице в Facebook.

По словам генерального консула Молдовы во Франции Лилианы Морару, создание консульства в Ницце облегчит доступ к услугам для граждан нашей страны в регионах Прованс - Альпы - Лазурный берег, Окситания, Новая Аквитания, Овернь - Рона - Альпы и Корсика.

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