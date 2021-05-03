Санду и Чокой - об объективной информации и работе журналистов

Во Всемирный день свободы печати президент, а также и. о. премьер-министра страны поблагодарили сотрудников массмедиа Молдовы за их ежедневный труд.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой поздравили средства массовой информации Молдовы со Всемирным днем ​​свободы печати.

Четвертая власть

По словам Санду, свободная пресса является фундаментальной ценностью для общества, которое хочет быть справедливым и открытым, построенным на принципах демократии и законности.

"Это общество, которое мы все хотим, и я рада, что в нашей стране, несмотря на все препятствия, существует множество медиаинститутов, приверженных этим ценностям. Благодаря им на власть оказывается давление и меняются судьбы - а это значит быть поистине четвертой властью", - говорится в послании президента.

Глава государства отметила, что роль СМИ - объективно и правильно информировать о том, что происходит вокруг - является важной для людей вне зависимости от того, о чем пишется: о государственных учреждениях, частных инициативах, здоровье, культуре, правосудии или политической жизни.

"На основе этой информации люди принимают для себя важные решения. И сегодня, во время пандемии, объективная и правильная информация становится все более важной, поскольку она означает здоровье и спасенные жизни. Поэтому быть журналистом – это большая ответственность", - подчеркнула Санду.

Она отметила, что миссия властей в отношении прессы по-прежнему заключается в обеспечении свободы институтов СМИ, гарантировании равных условий для их функционирования, в том числе с экономической точки зрения. Роль властей они видит также в обеспечении институциональной прозрачности и доступа к информации, защите и укреплении права журналистов, чтобы ни один из них в нашей стране не боялся преследований за написанное.

Синоним правды и мужества

И. о. премьер-министра в своем поздравлении отметил, что профессия журналистов является гарантией демократического и свободного общества, в котором широкая общественность должна получать объективную и своевременную информацию.

"Ваша повседневная работа и усилия являются синонимом правды, мужества и профессиональной справедливости", - подчеркнул он.

Чокой обратил внимание на то, что Всемирный день свободы печати второй год подряд отмечается в контексте пандемии, когда принимаются чрезвычайные меры в области здравоохранения, социальной и экономической областях, что усиливает потребность в информировании людей.

"Роль СМИ в противодействии пандемии бесспорна - именно вы находите и распространяете достоверную и проверенную информацию. В то же время вы представляете когорту профессионалов, способных бороться с дезинформацией, предоставляя гражданам Республики Молдова правдивую информацию", - отметил он.

По случаю Дня свободы печати Чокой также обратился к тем, кто является коммуникаторами от правительства, с которыми журналисты обеспечивают право доступа к информации для широкой публики.

"В этом контексте государством должно обеспечиваться полное уважение принципов свободы печати и выражения мнений, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека, в других документах и ​​международных конвенциях, участником которых является наша страна", - подчеркнул он.

Чокой поблагодарил СМИ Молдовы за ежедневные усилия и пожелал массмедиа оставаться свободными, независимыми и твердо придерживаться идеалов демократии.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 28 лет назад провозгласила 3 ​​мая Всемирным днем ​​свободы печати.

Как отмечают в ЮНЕСКО, тема этого дня в 2021 году "Информация как общественное благо" служит призывом к подтверждению ценности информации в качестве общественного блага и изучения того, что можно сделать при создании, распространении и получении контента для укрепления журналистики, а также для улучшения транспарентности и расширения возможностей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova