Врач: болезни, от которых молдаване страдают после сытной трапезы

В праздничные дни увеличивается количество пациентов, которые жалуются на осложнения желудочно-кишечного тракта. Это следствие переедания продуктов с высоким содержанием жиров, а также неправильного их сочетания в рационе.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. В радиостудии Sputnik Молдова диетолог Луминица Сувейкэ отметила топ проблем со здоровьем, характерных для пасхальных праздников.

По ее словам, после праздничной трапезы молдаване часто страдают несварением желудка, обострениями хронического гастрита, хронического панкреатита, гепатита, колита и даже пищевыми отравлениями.

"Это все потому, что люди едят много продуктов с высоким содержанием жиров, которые не сочетаются друг с другом. Они также едят много за короткое время, и этот процесс вызывает дискомфорт и вздутие живота. Важно начать с легкого перекуса, а затем переходить к основным блюдам, но не в избытке", - отметила диетолог.

Сувейкэ рекомендует на следующий день после праздничной трапезы употреблять в пищу свежие продукты, может быть, даже овощной суп, при этом пить как можно больше воды, но не забывать двигаться – полезно совершать прогулки или делать легкую зарядку.

© Sputnik / Rodion Proca Луминица Сувейкэ

При ухудшении состояния здоровья необходимо в первую очередь обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

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