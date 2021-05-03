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Праздничное застолье

Врач: болезни, от которых молдаване страдают после сытной трапезы

© CC0 / Pixabay / RitaE
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210503/34616302/Vrach-bolezni-ot-kotorykh-moldavane-stradayut-posle-sytnoy-trapezy.html

В праздничные дни увеличивается количество пациентов, которые жалуются на осложнения желудочно-кишечного тракта. Это следствие переедания продуктов с высоким содержанием жиров, а также неправильного их сочетания в рационе.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. В радиостудии Sputnik Молдова диетолог Луминица Сувейкэ отметила топ проблем со здоровьем, характерных для пасхальных праздников.

© Photo : Marina Spironetti / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2021
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По ее словам, после праздничной трапезы молдаване часто страдают несварением желудка, обострениями хронического гастрита, хронического панкреатита, гепатита, колита и даже пищевыми отравлениями.

"Это все потому, что люди едят много продуктов с высоким содержанием жиров, которые не сочетаются друг с другом. Они также едят много за короткое время, и этот процесс вызывает дискомфорт и вздутие живота. Важно начать с легкого перекуса, а затем переходить к основным блюдам, но не в избытке", - отметила диетолог.

Сувейкэ рекомендует на следующий день после праздничной трапезы употреблять в пищу свежие продукты, может быть, даже овощной суп, при этом пить как можно больше воды, но не забывать двигаться – полезно совершать прогулки или делать легкую зарядку.

Luminița Suveică
© Sputnik / Rodion Proca
Луминица Сувейкэ

При ухудшении состояния здоровья необходимо в первую очередь обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

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Теги:
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