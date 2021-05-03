Пока школьники на каникулах: важные рекомендации несовершеннолетним

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Для того чтобы школьные каникулы прошли благополучно, полиция разработала несколько рекомендаций для ребят. Вот некоторые из них:
- Никогда не открывайте дверь незнакомцам, даже если они говорят, что направлены родителями. Дверь всегда должна быть заперта.
- Не предоставляйте личные данные или фото тем, с кем общаетесь в интернете.
- Не говорите незнакомцам по телефону, что дома одни.
- Соблюдайте правила дорожного движения, не пересекайте пешеходный переход бегом.
- Избегайте плохо освещенных или безлюдных мест.
- Не переходите улицу, даже если горит зеленый сигнал светофора, в условиях, когда приближаются полицейские машины, пожарные или кареты скорой помощи.
- Если вы попали в затруднительное положение, сразу же звоните по номеру службы экстренной помощи 112.
Для учеников начальных классов, учащихся выпускных классов (девятый, десятый, двенадцатый классы, а также тринадцатый класс вечерней школы), а также студентов, которые проходят практику, возможно установление комбинированного типа обучения в строгом соответствии с правилами общественного здравоохранения по профилактике и распространению COVID-19.
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