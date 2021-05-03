15:41 03 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.57
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.38
  • UAH0.64
Поиск
Школьница

Пока школьники на каникулах: важные рекомендации несовершеннолетним

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/0d/34364864.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210503/34616689/Poka-shkolniki-na-kanikulakh-vazhnye-rekomendatsii-nesovershennoletnim.html

Молдавские школьники находятся на каникулах до 10 мая включительно. Это означает, что у них появляется больше свободного времени и они предоставлены сами себе, а значит, могут оказаться в опасной ситуации.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Для того чтобы школьные каникулы прошли благополучно, полиция разработала несколько рекомендаций для ребят. Вот некоторые из них:

  • Никогда не открывайте дверь незнакомцам, даже если они говорят, что направлены родителями. Дверь всегда должна быть заперта.
  • Не предоставляйте личные данные или фото тем, с кем общаетесь в интернете.
  • Не говорите незнакомцам по телефону, что дома одни.
  • Соблюдайте правила дорожного движения, не пересекайте пешеходный переход бегом.
  • Избегайте плохо освещенных или безлюдных мест.
  • Не переходите улицу, даже если горит зеленый сигнал светофора, в условиях, когда приближаются полицейские машины, пожарные или кареты скорой помощи.
  • Если вы попали в затруднительное положение, сразу же звоните по номеру службы экстренной помощи 112.

Люди в городе
© Sputnik / Mihai Caraus
Принято решение: в Кишиневе – "красный код", введен ряд ограничений
Школьники вернутся за парты 11 мая. Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что организация учебного процесса в образовательных учреждениях будет решаться чрезвычайными территориальными комиссиями общественного здоровья в местных административно-территориальных единицах, в зависимости от степени опасности, определенной для населенного пункта, исходя из показателя инфицирования на 100 тысяч населения.

Для учеников начальных классов, учащихся выпускных классов (девятый, десятый, двенадцатый классы, а также тринадцатый класс вечерней школы), а также студентов, которые проходят практику, возможно установление комбинированного типа обучения в строгом соответствии с правилами общественного здравоохранения по профилактике и распространению COVID-19.

 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Правила работы спортзалов и бассейнов в Молдове: что изменилось
Власти Кишинева просят разрешить массовую вакцинацию населения
Теги:
школьные каникулы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Decorațiuni de paști în Chișinău
Фото: Как Кишинев украсили к Пасхе
Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Президент России посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться