Пока школьники на каникулах: важные рекомендации несовершеннолетним

Молдавские школьники находятся на каникулах до 10 мая включительно. Это означает, что у них появляется больше свободного времени и они предоставлены сами себе, а значит, могут оказаться в опасной ситуации.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Для того чтобы школьные каникулы прошли благополучно, полиция разработала несколько рекомендаций для ребят. Вот некоторые из них:

Никогда не открывайте дверь незнакомцам, даже если они говорят, что направлены родителями. Дверь всегда должна быть заперта.

Не предоставляйте личные данные или фото тем, с кем общаетесь в интернете.

Не говорите незнакомцам по телефону, что дома одни.

Соблюдайте правила дорожного движения, не пересекайте пешеходный переход бегом.

Избегайте плохо освещенных или безлюдных мест.

Не переходите улицу, даже если горит зеленый сигнал светофора, в условиях, когда приближаются полицейские машины, пожарные или кареты скорой помощи.

Если вы попали в затруднительное положение, сразу же звоните по номеру службы экстренной помощи 112.

Школьники вернутся за парты 11 мая. Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что организация учебного процесса в образовательных учреждениях будет решаться чрезвычайными территориальными комиссиями общественного здоровья в местных административно-территориальных единицах, в зависимости от степени опасности, определенной для населенного пункта, исходя из показателя инфицирования на 100 тысяч населения.

Для учеников начальных классов, учащихся выпускных классов (девятый, десятый, двенадцатый классы, а также тринадцатый класс вечерней школы), а также студентов, которые проходят практику, возможно установление комбинированного типа обучения в строгом соответствии с правилами общественного здравоохранения по профилактике и распространению COVID-19.

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