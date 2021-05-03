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дорожные камеры

После пасхальных праздников водителей в Молдове ждет сюрприз

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210503/34618687/Posle-paskhalnykh-prazdnikov-voditeley-v-Moldove-zhdet-syurpriz.html

По словам источника из Национального инспектората общественной безопасности, после пасхальных праздников система видеонаблюдения за дорожным движением будет восстановлена.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Источник в Национальном инспекторате общественной безопасности сообщил Sputnik Молдова, что система видеонаблюдения за дорожным движением будет реактивирована в середине мая в соответствии с мероприятиями, запланированными на этот год.

Более того, она не только снова заработает, но и будет расширена на несколько населенных пунктов страны. В настоящее время идет процесс закупок оборудования.

Ключи от квартир
© Sputnik / Александр Кряжев
С начала года в Кишиневе совершены 204 квартирные кражи
Затем следует подписание контракта в рамках проекта по модернизации и расширению системы видеонаблюдения примерно в 20 населенных пунктах Молдовы.

В настоящее время системы видеонаблюдения за дорожным движением есть в 18 населенных пунктах, но они не работают.

Ранее в нескольких отчетах Счетной палаты выявили правонарушения, которые были допущены при управлении этими системами видеонаблюдения за дорожным движением.

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Теги:
дороги, видеонаблюдение

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