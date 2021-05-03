Добро пожаловать домой: где вас ждет полиция

"Первая серия" длинных выходных заканчивается, те, кто проводил их вне дома, сейчас возвращаются. Полиция в связи с этим напоминает о правилах безопасности на дорогах и поясняет, где дежурство патрульных усилено.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. За последние дни в Молдове произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек получили травмы, сообщает Национальный инспекторат по охране общественного порядка.

В связи с этим в правоохранительном ведомстве предупреждают граждан о необходимости позаботиться о безопасности своей и близких, быть предельно осторожными сейчас, когда многие горожане возвращаются домой от родителей, родственников или друзей из сельских населенных пунктов, где они праздновали Пасху.

"Мы продолжаем нести дежурство и разгружать поток машин по маршрутам и дорогам страны, особенно на въезде в Кишинев. Удачного пути домой!" - напутствуют в полиции.

В ведомстве также напоминают о правилах, которые позволят избежать аварий. Среди них - внимательное вождение, выполнение каждого маневра только после тщательной страховки, езда на малой скорости, адаптированной к конкретным условиям движения, особенно при следовании колонной.

"Избегайте обгонов, которые в условиях загруженного автомобильного движения являются чрезвычайно опасными", - поясняют в полиции.

Правоохранители также обращают внимание на то, что все пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а водителям категорически нельзя садиться за руль после употребления алкоголя.

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