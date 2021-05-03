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Зинаида Гречаная

Гречаная рассказала о главной задаче свободной прессы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210503/34620119/Grechanaya-rasskazala-o-glavnoy-zadache-svobodnoy-pressy.html

Спикер молдавского парламента поздравила массмедиа республики со Всемирным днем свободы печати, который отмечается 3 мая.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная поздравила средства массовой информации со Всемирным днем свободы печати, отметив важность свободной прессы для современного общества и действенной демократии.

"Решение проблем, которые беспокоят наше общество и которые вы (пресса, - ред.) поднимаете, возможно при условии объективного, корректного и независимого освещения. В этом и состоит задача свободной прессы - честным словом способствовать экономическому, социальному и политическому прогрессу", - подчеркнула Гречаная.

По словам спикера, пресса сыграла решающую роль в своевременном и правильном освещении ситуации с пандемией.

Пресса
© Sputnik / Mihai Caraus
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"От имени Парламента Республики Молдова и себя лично благодарю вас за ваши усилия в это трудное время и в целом за сложный и важный труд", - резюмировала она.

С профессиональным праздников массмедиа поздравили президент, а также и. о. премьер-министра страны, поблагодарив за их ежедневный труд.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 28 лет назад провозгласила 3 ​​мая Всемирным днем ​​свободы печати.

Как отмечают в ЮНЕСКО, тема этого дня в 2021 году "Информация как общественное благо" служит призывом к подтверждению ценности информации в качестве общественного блага и изучения того, что можно сделать при создании, распространении и получении контента для укрепления журналистики, а также для улучшения транспарентности и расширения возможностей.

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Теги:
Зинаида Гречаная, пресса

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