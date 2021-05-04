Почему поливной сезон в Приднестровье стартовал намного позже

Самыми первыми к работе приступили головные насосные станции "Карагаш" и "Ташлык", которые расположены в южной части региона.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik. Оросительный сезон в Приднестровье начался в 2021 году - на месяц позже прошлогоднего. Как сообщают в Минсельхоприроды региона, это произошло из-за климатических особенностей нынешней весны и наличия влаги в почвенном горизонте.

"Осуществление подачи воды на цели орошения ежегодно производится согласно заявок землепользователей", - пояснили в ведомстве.

В связи со снижением уровня влаги в почве южных районов Приднестровья и в целях удовлетворения заявок землепользователей, выращивающих овощные и плодово-ягодные культуры, первыми к работе приступили головные насосные станции "Карагаш" и "Ташлык".

Станция "Карагаш" дает возможность наполнить водой бассейн, из которого землепользователями производится ее забор на цели орошения, а "Ташлык" обеспечивает работу самой большой оросительной системы в Приднестровье – Григориопольского орошаемого массива.

До начала поливного сезона Республиканские оросительные системы провели ревизию и ремонт основного и вспомогательного гидроэлектросилового оборудования, вакуумных и дренажных систем, запорной арматуры, напорных и самотечных трубопроводов.

Теперь к подаче воды готовы 65 насосных станций, в том числе головные, в отличие от 52-х, задействованных в прошлом году.

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