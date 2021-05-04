08:39 04 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Сельхозугодья Тираспольского комбината хлебопродуктов

Почему поливной сезон в Приднестровье стартовал намного позже

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/04/31555797.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210504/34620182/Pochemu-polivnoy-sezon-v-Pridnestrove-startoval-namnogo-pozzhe.html

Самыми первыми к работе приступили головные насосные станции "Карагаш" и "Ташлык", которые расположены в южной части региона.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik. Оросительный сезон в Приднестровье начался в 2021 году - на месяц позже прошлогоднего. Как сообщают в Минсельхоприроды региона, это произошло из-за климатических особенностей нынешней весны и наличия влаги в почвенном горизонте.

"Осуществление подачи воды на цели орошения ежегодно производится согласно заявок землепользователей", - пояснили в ведомстве.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
Что нужно знать тем, кто хочет поехать в Приднестровье на своем автомобиле
В связи со снижением уровня влаги в почве южных районов Приднестровья и в целях удовлетворения заявок землепользователей, выращивающих овощные и плодово-ягодные культуры, первыми к работе приступили головные насосные станции "Карагаш" и "Ташлык".

Станция "Карагаш" дает возможность наполнить водой бассейн, из которого землепользователями производится ее забор на цели орошения, а "Ташлык" обеспечивает работу самой большой оросительной системы в Приднестровье – Григориопольского орошаемого массива.

До начала поливного сезона Республиканские оросительные системы провели ревизию и ремонт основного и вспомогательного гидроэлектросилового оборудования, вакуумных и дренажных систем, запорной арматуры, напорных и самотечных трубопроводов.

Теперь к подаче воды готовы 65 насосных станций, в том числе головные, в отличие от 52-х, задействованных в прошлом году.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Теги:
полив, орошение, Приднестровье

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Decorațiuni de paști în Chișinău
Фото: Как Кишинев украсили к Пасхе
ФК Зенит разгромил Локомотив и стал чемпионом России по футболу третий сезон подряд
Видео: триумф "Зенита" и чемпионский трофей
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове
Во сколько обходится пасхальный стол в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться