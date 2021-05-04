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В ожидании открытия прививочного центра

Мэр Кишинева призывает горожан как можно скорее пройти вакцинацию

© Sputnik / Dmitri Terehov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210504/34622212/mer-kishineva-prizyvaet-gorozhan-kak-mozhno-skoree-projti-vakcinaciyu.html

Градоначальник заявил, что в Кишиневе созданы специализированные пункты вакцинации, которые функционируют также в центрах семейных врачей, в том числе в пригородах. 

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Вакцинирование критически важно для борьбы с эпидемией COVID-19, а так как Кишинев является главным очагом заболеваемости в стране, то для столицы эта кампания приобретает первостепенное значение. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан на оперативном заседании муниципальных служб.

"У нас работает хорошо налаженная инфраструктура в Муниципальном центре вакцинации, где мы продолжаем проводить иммунизацию для организованных групп. Перед праздниками было замечено уменьшение числа желающих получить прививку. Надеюсь, что люди вновь пойдут на иммунизацию после праздников", — сказал Чебан.

Градоначальник напомнил, что 30 апреля и 1 мая состоялись заседания Чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева. Комиссия заявила о необходимости начать массовую вакцинацию для всех жителей столицы.

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Чебан подчеркнул, что в городе вакцины достаточно для начала массовой иммунизации, и ожидается, что к началу июня из всех источников будет получено около 1 миллиона доз различных вакцин. 

"Мы подготовили в Муниципальном центре вакцинации все условия для иммунизации до 1200 человек в день, но вакцинировали всего несколько сотен, и это неправильно", — заключил Ион Чебан.

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Теги:
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