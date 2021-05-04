Число новых случаев COVID-19 в Кишиневе снижается уже несколько недель

На заседании оперативных служб в примэрии столицы сообщили, что в Кишиневе из медицинских учреждений выписывают больше пациентов, чем поступает новых заболевших.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Кишиневе улучшается на протяжении уже нескольких недель. Об этом заявила на оперативном заседании в примэрии глава муниципального управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски.

"Зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19. По данным на 3 мая, на муниципальном уровне число заболевших коронавирусной инфекцией составило 105 679 случаев. Выздоровели 100 737 больных. Под наблюдением врачей находятся 74 747 пациентов", — сообщила она.

На сегодняшний день в медицинских учреждениях Кишинева доступно около 1500 коек для больных COVID-19. Всего по состоянию на 3 мая госпитализированы 359 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из которых 37 находятся в очень тяжелом состоянии.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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