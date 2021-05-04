Видео: стартовал международный проект "Письма на фронт"

Проект "Письма на фронт" стартовал в преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы и объединил людей со всего мира.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. При поддержке Русского дома в Кишиневе вышла серия видеоэтюдов, созданных в рамках международного проекта "Письма на фронт". Проект стартовал в преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы и объединил людей со всего мира. Эти этюды – еще одно напоминание всем нам о трагедиях войны, разрушенных судьбах, об осиротевших детях, женах и матерях, оставшихся без мужей и сыновей. Это призыв беречь мир на земле и ценить каждый прожитый день.

"Здравствуй, мой дорогой! Рада, что жив... " Так начиналось почти каждое письмо на фронт. Письма матерей, жен, детей или сестер, ждавших возвращения своих родных и близких с войны, были пропитаны надеждой и верой в то, что смогут скоро увидеть и обнять их.

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