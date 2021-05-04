Прокуроры требуют продления ареста для обвиняемого в контрабанде сигарет

В прокураторе объясняют решение тем, что необходимо еще проверить версию вовлечения сотрудников Пограничной полиции, ответственных за участок границы, где выявили контрабанду.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) оспаривает срок ареста одного из лидеров преступной группы, которая занималась контрабандой сигарет в особо крупных размерах. После представления обвинения Кишиневский суд сектора Чеканы лишь частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил поместить задержанного под стражу сроком на 15 дней.

"Поэтому прокуратура подала апелляцию об отмене заключения следственного судьи и помещении обвиняемого в предварительное заключение на первоначально запрошенный срок - 30 дней - для эффективного проведения расследования", - отметили в PCCOCS.

В ведомстве также пояснили, что прокуроры PCCOCS вместе с сотрудниками Службы внутренней безопасности МВД (SPIA) должны проверить и собрать доказательства в отношении причастности или невмешательства сотрудников Пограничной полиции, ответственных за данный участок границы, где была обнаружена контрабанда.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно со Службой внутренней безопасности МВД (SPIA) пресекла контрабанду сигарет в особо крупных размерах в ночь с 29 на 30 апреля 2021 года. Инцидент произошел на берегу реки Прут вблизи села Ширэуцы Бричанского района.

"Преступникам удалось покинуть место преступления. На месте были обнаружены: 70 коробок по 50 блоков сигарет в каждой марки Ashima китайского производства и Rhythm местного производства стоимостью около полмиллиона леев. Также были обнаружены: надувная резиновая лодка с мотором, насос для надувания лодки и весла", – сообщили в прокуратуре.

Вскоре по горячим следам была найдена и ​​маршрутка, которую также признали орудием преступления с возможностью последующей конфискации.

Также ночью был опознан и задержан на 72 часа один из лидеров преступной группы.

Согласно уголовному законодательству совершенные деяния наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.

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