Невеселые праздники: что грозит в Приднестровье тем, кто сел за руль пьяным

Под статью закона подпадает не только сам факт вождения в нетрезвом виде, но также отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мая – Sputnik. С 1 по 3 мая в Приднестровье зарегистрировано 20 ДТП. Две аварии произошли по вине водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения: 2 мая - в Рыбнице и 3 мая - у села Глиное Слободзейского района.

"Помимо этого, за три праздничных дня автоинспекторы выявили шесть нетрезвых водителей, их отстранили от управления. Причины других ДТП - невнимательность при движении задним ходом, игнорирование требований знака "Уступи дорогу", несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала", - пояснили в МВД Приднестровья.

В связи с этим в Автоинспекции Приднестровья напомнили о том, какую ответственность несут водители за несоблюдение правил дорожного движения.

За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, грозит административный штраф в размере от 1840 до 3680 приднестровских рублей (1 лей - около 88 копеек) с лишением права управления на срок от полутора до двух лет, а за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, - админштраф в размере от 1840 до 3680 рублей с лишением права управления автотранспортом сроком от полутора до двух лет.

Несколько меньшего размера наложат штраф за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным права управления, если такие действия не содержат признаки уголовно наказуемого деяния, а именно от 1840 до 2760 рублей. Но по этой статье возможен и арест от 10 до 15 суток.

А вот отказ от медицинского освидетельствования грозит более весомым штрафом в размере 5520 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, если такие действия не содержат признаки уголовно наказуемого деяния.

Такую же сумму придется выплатить за невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления либо лишенным его, законного требования сотрудника правоохранительных органов о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Статья также предполагает возможность оказаться под арестом на срок от 10 до 15 суток.

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