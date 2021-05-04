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ЦИК

В ЦИК сообщили, сколько избирателей смогут проголосовать на выборах

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210504/34626231/v-cik-soobshili-skolko-izbiratelej-smogut-progolosovat-na-vyborah.html

Центральная избирательная комиссия перед каждой избирательной кампанией оглашает число избирателей, имеющих право голоса

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. На досрочных парламентских выборах в Молдове смогут проголосовать 3 282 783 избирателя.

Выборы в Молдове. Архивное фото
© REUTERS / Gleb Garanich
ЦИК определил, во сколько обойдутся досрочные парламентские выборы в Молдове

Именно столько граждан Молдовы с правом голоса зарегистрированы в Государственном реестре избирателей, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Из общего числа избирателей 2 787 752 гражданина проживают на территории Правобережья. Разницу составляют граждане, зарегистрированные в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра, неподконтрольных властям Республики Молдова (258 287 человек), и граждане, не имеющие регистрации по месту пребывания или жительства, в том числе находящиеся за границей, — 236 744 человека.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове 11 июля 2021 года. Они будут проходить по одному общенациональному округу.

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