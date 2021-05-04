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рыбалка

Власти разрешили лов дунайской сельди на Днестре

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210504/34626427/Vlasti-razreshili-lov-Dunayskoy-seldi-na-Dnestre.html

Дунайскую, или черноморско-азовскую, проходную сельдь можно будет ловить на всей протяженности Днестра, вплоть до Дубоссарской ГЭС.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Лов дунайской сельди (Alosa immaculata) разрешен с 16 мая 2021 года в нижнем течении Днестра, от села Паланка Штефан-Водского района и до плотины Дубоссарской ГЭС, а также в рукаве Турунчук. Об этом на своей странице в соцсети сообщило Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

"Обладатели разрешений на лов имеют право ловить рыбу только этого вида в течение запретного периода в указанных бассейнах до 14 июня 2021 года", - сообщили в министерстве.

В остальных водоемах страны запретный режим лова всех видов рыб действует до 14 июня 2021 года.

Дунайская сельдь - сезонная рыба, которая обитает в Черном море и в течение этого периода около двух месяцев мигрирует в реку Днестр для нереста и пропитания.

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