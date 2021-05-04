Раскрыта сеть по отправке женщин во Францию для занятия проституцией

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Преступная деятельность группы, специализирующейся на торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, была пресечена сотрудниками Центра по борьбе с торговлей людьми и Прокуратурой по борьбе с коррупцией и особым делам.

Подозреваемые, трое граждан Молдовы в возрасте от 32 до 45 лет, создали сеть платных сексуальных услуг в столице Франции Париже. Через социальные сети они вербовали молодых женщин в возрасте от 20 до 25 лет из разных районов Молдовы и вывозили их за рубеж для занятия проституцией.

Прибывшие во Францию женщины проживали в арендованных квартирах, где принимали клиентов. Доходы от занятия проституцией они должны были делить пополам с организаторами, однако под разными надуманными предлогами преступники не платили денег женщинам.

В течение 2020 года члены группировки получали дневной доход в сумме от 800 до 1400 евро на человека. Всего, по оценке правоохранительных органов, подозреваемые имели от 17 тысяч до 23 тысяч евро от каждой жертвы сексуальной эксплуатации.

Полиция провела обыски в домах и автомобилях подозреваемых, в результате которых были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские карты, договоры аренды, записи и другие данные, имеющие отношение к уголовному делу.

Один из подозреваемых, который выполнял роль вербовщика в Молдове, задержан. Второй участник группировки, перевозивший женщин во Францию, сотрудничает с полицией и находится на свободе.

Мужчина, который руководил деятельностью группы на территории Франции, объявлен в розыск для последующей экстрадиции властям Молдовы.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.

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