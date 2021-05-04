Прививки получают медики сразу в нескольких центрах вакцинации, которые открыты на территории Гагаузии.

КОМРАТ, 4 мая - Sputnik, Максим Топал. Вакцину российского производства доставили в Гагаузию несколько дней назад. После этого ее распределили по центрам вакцинации во всех трех районах автономии.

"Мы ей доверяем": в Гагаузии началась вакцинация "Спутником V" © Sputnik / Maxim Topal

"Мы ей доверяем": в Гагаузии началась вакцинация "Спутником V" © Sputnik / Maxim Topal

"Мы ей доверяем": в Гагаузии началась вакцинация "Спутником V" © Sputnik / Maxim Topal

"Мы ей доверяем": в Гагаузии началась вакцинация "Спутником V" © Sputnik / Maxim Topal

"Мы ей доверяем": в Гагаузии началась вакцинация "Спутником V" © Sputnik / Maxim Topal

"Мы ей доверяем": в Гагаузии началась вакцинация "Спутником V" © Sputnik / Maxim Topal 1 / 6 © Sputnik / Maxim Topal "Мы ей доверяем": в Гагаузии началась вакцинация "Спутником V"

В Комрате сегодня вакцинировали врачей скорой помощи и Центра здоровья. Перед кабинетом для вакцинации "Спутником V" сформировались очереди. Одной из первых прививку получила медсестра Мария Сырбу. Она рассказывает, что смогла прийти на вакцинацию сразу после того, как прошла курс лечения.

"Медперсонал обязательно должен вакцинироваться, поскольку больше других категорий населения подвергается опасности инфекции. Я чуть-чуть волновалась, но, думаю, все хорошо будет. Мы этой вакцине доверяем", - отметила Мария Сырбу.

По словам директора Центра здоровья Комрата Ирины Тодоровой, вакцинироваться препаратом "Спутник V" в учреждении хотят 43 медработника. Но привить их сразу нельзя – ведь работа Центра здоровья останавливаться не должна.

Медики рекомендуют всем, кто желает вакцинироваться, обратиться к своему семейному врачу, заранее записаться на получение вакцины, а также за 3 дня до и после вакцинации не употреблять крепкие алкогольные напитки.

В Главном управлении здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии отмечают, что на данный момент в автономии идут первый и второй этапы вакцинации населения против коронавируса.

Это означает, что вакцина предназначена в первую очередь для медработников государственных и частных клиник, лиц старше 60 лет, лиц в возрасте от 18 до 60 лет с сопутствующими заболеваниями, для которых инфекция COVID-19 представляет повышенный риск для жизни, персонала и бенефициаров социальных центров временного и длительного размещения.

"Мы ранее озвучивали контактные телефоны центров здоровья, позвонив по которым, можно записаться на вакцинацию. Все, кто желает это сделать, должны записываться заранее, проконсультировавшись со своим семейным врачом. Уже врач определяет, какой вакциной будет прививаться человек, исходя из показаний", - рассказала Sputnik глава управления здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Дулева.

В Гагаузии вакцинация будет проходить в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, а также в крупных селах – Копчаке, Казаклии, Кирсово и Конгазе.

По последним данным, в автономии вакцинацию уже прошли свыше 500 человек. В настоящее время в Молдове доступны для населения сразу несколько видов вакцин от коронавируса - Pfizer/BioNTech, "Спутник V", AstraZeneca, "Синовак" и "Синофарм".

Первая партия в 142 тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V", которую правительство России выделило Молдове в качестве гуманитарной помощи, прибыла в страну 24 апреля.

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