Врач: какие проблемы со здоровьем приносит ожирение

По статистике, 45% населения нашей страны страдают избыточным весом или ожирением. Причинами чаще всего становится нездоровая диета с высоким содержанием жиров и гиподинамия.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. В последние годы врачи все чаще говорят о влиянии лишних килограммов на здоровье и качество жизни, однако жители Молдовы осознают опасность только тогда, когда заболевают. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эндокринолог Георге Караджа.

По его словам, неконтролируемая диета с высоким содержанием жиров способствует увеличению массы тела. Из-за жира в организме внутренние органы не работают эффективно, и люди заболевают.

"Нездоровая пища напрямую связана с желудочно-кишечными заболеваниями, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями и, что не менее важно, вызывает ожирение. Мы ежедневно потребляем продукты с множеством подсластителей, добавок и консервантов. Многих болезней можно было бы избежать, если бы люди контролировали свою массу тела, ели здоровую пищу и как можно больше занимались спортом", — заявил эндокринолог Георге Караджа.

Врач также говорит, что масса тела является четким показателем нашего состояния здоровья. Наряду с увеличением веса появятся и другие проблемы со здоровьем — заболевания щитовидной железы, высокое артериальное давление и другие.

© Sputnik / Rodion Proca Эндокринолог Георге Караджа

Более того, пациенты с ожирением чаще заболевают тяжелой формой COVID-19. Большинство из тех, кто страдает избыточным весом и заразились коронавирусом, в конечном итоге проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что за последние 40 лет количество детей, страдающих ожирением, увеличилось в десять раз. Статистические данные, представленные Европейским союзом, вызывают беспокойство — каждый год у 400 000 детей на европейском континенте диагностируют избыточный вес и ожирение. Молдова занимает последнее место в рейтинге европейских стран с самым высоким уровнем ожирения среди несовершеннолетних. Однако все больше и больше людей страдают от лишнего веса.

По данным Национального центра общественного здоровья, почти 50% молдаван имеют избыточный вес или страдают ожирением. Большинство из них - из городских районов, это люди, вездущие малоподвижный образ жизни.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova