Гречаная поздравила акушерок с профессиональным праздником

Спикер молдавского парламента отметила, что в сфере акушерства в стране работают "высококвалифицированные специалисты, преданные своему делу всем сердцем и душой".

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Зинаида Гречаная заявила, что долг государства – прилагать все усилия к тому, чтобы медицинские работники могли выполнять свою работу в достойных условиях.

"Сегодня отмечается Международный день акушерки. По этому прекрасному поводу хочу поздравить всех представительниц этой профессии, которая с самых давних времен пользовалась большим уважением в обществе. Желаю вам крепкого здоровья и пусть доброта и забота, которые вы дарите, всегда возвращаются к вам!" – написала Гречаная на своей странице в социальной сети.

Напомним, идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах.

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