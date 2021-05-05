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Вакцинация в Молдове. Иллюстративное фото

В ходе вакцинации отмечено 1200 побочных реакций, большинство — легкие

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210505/34634064/v-hode-vakcinacii-otmecheno-1200-pobochnyh-reakcij-bolshinstvo-legkie.html

Специалисты Минздрава и Национального консультативного совета экспертов в области иммунизации рассказали, как проходит вакцинация в Молдове.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Около 145 тысяч жителей Молдовы в ходе кампании по массовой вакцинации были привиты первой дозой одной из вакцин против COVID-19, используемых в стране. Две фазы вакцинации прошли к настоящему моменту 18 458 человек.

Об этом сообщили на пресс-конференции специалисты Министерства здравохранения и Национального консультативного комитета экспертов по иммунизации Молдовы.

В ходе вакцинации было зарегистрировано более 1200 случаев проявления негативных побочных реакций после получения прививки, что составляет 0,83% от общего количества вакцинированных.

Спецборт МЧС России с вакциной Спутник V приземлился в аэропорту Кишинева
© Sputnik / Mihai Caraus
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В 96% случаев побочные реакции проявлялись в легкой форме, в 4% наблюдались реакции средней тяжести, в том числе повышение температуры тела до 38,5 градусов, лихорадка, а также аллергические реакции, отметили эксперты.

По состоянию на 4 мая, одной дозой были вакцинированы около 4% населения страны.

По данным Минздрава, среди медицинского персонала прививки получили более 80% работников, что привело к снижению числа новых случаев COVID-19 на 86%.

Вместе с тем в ходе массовой вакцинации были отмечены 332 случая заражения COVID-19, зарегистрированных в течение 12-15 дней после первой прививки. Специалисты подчеркнули, что человека нельзя считать защищенным после получения только одной дозы вакцины.

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Теги:
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