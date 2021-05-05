В ходе вакцинации отмечено 1200 побочных реакций, большинство — легкие

Специалисты Минздрава и Национального консультативного совета экспертов в области иммунизации рассказали, как проходит вакцинация в Молдове.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Около 145 тысяч жителей Молдовы в ходе кампании по массовой вакцинации были привиты первой дозой одной из вакцин против COVID-19, используемых в стране. Две фазы вакцинации прошли к настоящему моменту 18 458 человек.

Об этом сообщили на пресс-конференции специалисты Министерства здравохранения и Национального консультативного комитета экспертов по иммунизации Молдовы.

В ходе вакцинации было зарегистрировано более 1200 случаев проявления негативных побочных реакций после получения прививки, что составляет 0,83% от общего количества вакцинированных.

В 96% случаев побочные реакции проявлялись в легкой форме, в 4% наблюдались реакции средней тяжести, в том числе повышение температуры тела до 38,5 градусов, лихорадка, а также аллергические реакции, отметили эксперты.

По состоянию на 4 мая, одной дозой были вакцинированы около 4% населения страны.

По данным Минздрава, среди медицинского персонала прививки получили более 80% работников, что привело к снижению числа новых случаев COVID-19 на 86%.

Вместе с тем в ходе массовой вакцинации были отмечены 332 случая заражения COVID-19, зарегистрированных в течение 12-15 дней после первой прививки. Специалисты подчеркнули, что человека нельзя считать защищенным после получения только одной дозы вакцины.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova