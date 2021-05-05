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Бессмертный полк в Кишиневе. Архивное фото

В Кишиневе в День Победы состоится шествие "Бессмертного полка"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210505/34634894/v-kishineve-v-den-pobedy-sostoitsya-shestvie-bessmertnogo-polka.html

О проведении Марша памяти заявил Национальный координационный комитет "Победа", колонна пройдет от центральной площади столицы до мемориала "Вечность".

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. В Кишиневе состоится Марш памяти "Бессмертный полк". Об этом заявил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Участвовать в марше организаторы приглашают всех граждан страны. Марш начнется 9 мая в 9.30 на площади Великого Национального собрания.

"Мы – неравнодушные граждане нашей страны, которые стремятся сохранить историю подвига героев Великой Отечественной войны. Считаем важным и необходимым отметить 76-ю годовщину Победы достойно, единой колонной пройдем по улицам столицы на мемориал воинской славы "Вечность", — сообщил Петрович на брифинге.

Глава координационного комитета "Победа" осудил попытки фальсификации истории и высказывания, направленные на очернение памяти героев, павших на фронтах Великой Отечественной в борьбе с нацизмом.

Акция Бессмертный полк в городах России
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Названа дата проведения "Бессмертного полка"

"Три четверти века назад завершилась самая страшная война в истории человечества. Но память о великой Победе некоторыми радикальными сообществами ставится под сомнение. Ее пытаются стереть, ее пытаются очернить, ее пытаются переиначить, переписать в угоду своим политическим амбициям. Лучшим ответом фальсификаторам станет Марш памяти, наша искренняя благодарность тем, кто сражался в годы Великой Отечественной войны, тем, кто погиб, защищая нашу страну, тем, кто дожил до сегодняшнего дня, ветеранам, которые живут среди нас", — заявил Петрович.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных норм, предусмотренных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, сообщили организаторы. Все желающие получат во время мероприятия защитные маски.

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Теги:
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