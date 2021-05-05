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Афганский Парк. Архивное фото

В День Победы в Парке афганцев покажут "Освобождение Европы"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (255)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210505/34635038/v-den-pobedy-v-parke-afgantsev-pokazhut-osvobozhdenie-europe.html

Фотовыставка представит портреты людей, вынесших на своих плечах все тяготы войны, потерявших боевых друзей и все-таки дошедших до Победы.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Девятого мая, в день Великой Победы, Русский дом в Кишиневе совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова откроет в столичном Парке афганцев фотовыставку "Освобождение Европы".

"Сегодня нельзя молчать о решающей роли советского солдата в победе над нацизмом. Мы обязаны донести до современной молодежи правду о войне. Иначе получится, что жертвы всех стран постсоветского пространства во имя мира были напрасными. Именно поэтому фотосвидетельства о том, кто есть истинный освободитель Европы, крайне важны", – сказал руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев.

Посетители выставки увидят фотографии, на которых угадываются знакомые силуэты европейских городов с их знаковыми достопримечательностями. На снимках запечатлены лица людей, вынесших на своих плечах все тяготы войны, потерявших боевых друзей и все-таки дошедших до Победы. Это кадры весенней радостной Европы, освободившейся от ужасов нацизма и начинающей новую, мирную жизнь.

РЦНК.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В 1944-1945 годах Красной армией были полностью или частично освобождены территории Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии и других стран. Эта фотолетопись позволяет оценить вклад СССР в избавление Европы от нацизма.

Безвозвратные потери Красной Армии при освобождении европейских стран исчисляются почти одним миллионом солдат и офицеров. Наибольшую утрату – порядка 600 тысяч человек – СССР понес при освобождении Польши. Около 140 тысяч были убиты в ходе боев за Венгрию и столько же – в Чехословакии, где оборона нацистов была наиболее прочной.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (255)

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