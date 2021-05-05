По программе Prima сasă приобретено более 5800 объектов недвижимости

Общая сумма выданных банками кредитов составила около 3 миллиардов леев, а общая сумма активных гарантий — почти 1,5 миллиарда.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. С момента запуска государственной программы Prima casă было приобретено 5873 объекта недвижимости. Принято еще 10 заявок, предстоит подписание договоров, сообщило Министерство финансов.

Общая сумма выданных банками кредитов на приобретение жилья в рамках Prima casă составляет 2,99 миллиарда леев, а общая сумма активных гарантий - 1,49 миллиарда леев.

"Размер компенсаций, предоставленных из государственного бюджета для частичного покрытия расходов, понесенных бенефициарами по выплате ипотечного кредита в рамках программы Prima casă, составляет 48,1 миллиона леев", - отметили в Министерстве финансов Молдовы.

Из общего числа льготников 1066 человек получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы Prima сasă-2, 2561 - в рамках Prima сasă-3, 884 - в рамках программы Prima сasă-4 и 17 - в рамках программы Prima сasă-5.

Из 5873 бенефициаров 4035 - это семьи, 1838 - неженатые молодые люди. Средний возраст получателей - 31,4 года. Средняя стоимость приобретенного жилья составляет 610,73 тысячи леев. Из общего количества купленных объектов недвижимости 5491 расположен в городской местности, а 382 - в сельской. Из 5366 объектов составляют квартиры, а 507 - индивидуальные дома.

Бенефициаром государственной программы Prima casă может стать гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании и обладает доходом из официальных источников. Доля первоначального собственного участия составляет 5% от покупной цены жилья.

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