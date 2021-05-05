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Ордена и медали

Все как до пандемии - стала известна программа Дня Победы в Комрате

© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (255)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210505/34637017/Vse-kak-do-pandemii-stala-izvestna-programma-Dnya-Pobedy-v-Komrate.html

Пандемия коронавируса не станет препятствием в этом году для проведения в столице Гагаузии праздничных мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

КОМРАТ, 5 мая - Sputnik, Максим Топал. В Домах культуры трех городов и шести сел региона пятого мая состоится одновременный показ фильма о Великой Отечественной войне "Подольские курсанты".

Бессмертный полк в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Кишиневе в День Победы состоится шествие "Бессмертного полка"

Картина будет показана благодаря сотрудничеству Российского центра науки и культуры и Главного управления по делам молодежи и спорта Гагаузии.

Накануне Дня Победы в Гагаузии благоустроили захоронения ветеранов Великой Отечественной войны.

Как будет проходить сам праздник – Sputnik рассказала начальник Главного управления культуры Гагаузии Марина Семенова.

По ее словам, "все пройдет в привычном офлайн-режиме, таком долгожданном для всех нас".

"В 08.30 у примэрии Комрата собирается колонна людей, которая начинает шествие к Мемориалу Славы, где пройдет торжественный митинг и возложение цветов", - сказала Марина Семенова.

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Вечерняя программа будет более насыщенной. В 18.00 у Мемориала Славы начнется традиционная акция "1418 дней и ночей". Все, кто пожелает, смогут зажечь свечи в память о каждом дне Великой Отечественной войны.

Там же с 19.00 будет работать полевая кухня. Гостям предложат гречневую кашу с тушенкой. У Мемориала Славы запланирована и концертная программа – молодежь будет петь песни времен войны, а ведущие расскажут о трагических событиях прошлого.

Кульминацией Дня Победы станет праздничный салют. Его залпы раздадутся в 22 часа.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (255)

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