Герой-пулеметчик возвращается на родину

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. За полвека своего существования мемориал воинской славы "Вечность" видел немало мероприятий. Но впервые здесь провожали в последний путь солдата, тело которого было найдено на бывшем поле брани спустя 77 лет. Он отдал свою жизнь за освобождение Молдавии.

© Photo : Алексей Петрович Иван Чередник отправляется домой

Командир пулеметного расчета 1-го стрелкового батальона 209-го гвардейского стрелкового Абганеровского полка 73-й гвардейской стрелковой Сталинградской дивизии, гвардии младший сержант Иван Романович Чередник, останки которого были обнаружены в ходе экспедиции молдавских поисковых организаций, в канун Дня Победы возвращается в родной Казахстан. Дома его ждут многочисленные потомки – уходя на фронт, Иван Чередник оставил дома троих детей. Сегодня в Казахстане живут его многочисленные внуки и правнуки, выразившие желание похоронить прах героического предка на родной земле.

Героя-гвардейца провожали со всеми воинскими и православными почестями. Рота почетного караула, военный оркестр, исполнивший гимны Республики Молдова и Республики Казахстан. Собор военных священников отслужил поминальную литию по воину Иоанну, отдавшему свою жизнь за Родину. Директор Агентства военной науки и памяти, дивизионный генерал Ион Коропчан отметил важность сохранения исторической памяти о подвиге советского солдата в годы Второй мировой войны. В частности, недавно созданное в рамках Министерства обороны РМ подразделение под руководством генерала Коропчана призвано заниматься данными вопросами как на территории нашей страны, так и за ее пределами, где покоятся наши соотечественники, павшие при исполнении воинского долга. Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Молдова Ерлан Мукашев поблагодарил молдавскую сторону за то высокое внимание к памяти погибших героев, проявленное в ходе операции по поиску, идентификации, розыску родных и последующей отправке для захоронения на родину останков гвардии младшего сержанта Ивана Чередника. Посольство Казахстана в ближайшие дни доставит прах погибшего героя на родину к его семье, где будет организована церемония захоронения.

© Photo : Алексей Петрович Лития по воину Иоанну, павшему на поле брани

Руководитель Русского историко-патриотического клуба, глава Национального комитета "Победа" Алексей Петрович передал сотрудникам посольства Казахстан фотографию и личные вещи гвардии младшего сержанта Ивана Чередника – его боевые награды и фрагменты снаряжения, обнаруженные в ходе поисковых работ.

Символично, что церемония прощания с гвардии младшим сержантом Иваном Чередником прошла у Могилы Неизвестного Солдата на воинском кладбище мемориала. Благодаря усилиям десятков людей имя еще одного героя Великой Отечественной войны вырвано из забвения, еще один солдат вернется на родину. Благодарная Молдова навсегда сохранит память о подвиге Ивана Чередника, сложившего свою голову за счастье и мирное небо над нашей страной.

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