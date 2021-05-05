Минздрав ожидает рост новых случаев COVID-19 после пасхальных праздников

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. После завершения пасхальных и майских праздников Молдову ожидает новый всплеск заболеваемости COVID-19. Об этом заявили представители Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты на брифинге в среду.

По словам госсекретаря Минздрава Игоря Курова, рост количества заражений возможен в середине мая.

"Мы обеспокоены тем, что наблюдается определенное расслабление со стороны населения из-за сокращения числа новых случаев инфицирования. Коронавирус никуда не ушел и существует риск роста заболеваемости после праздников".

О возможном росте числа новых случаев инфицирования предупреждали и специалисты Всемирной организации здравоохранения, отметил Куров. Он подчеркнул, что медицинская система страны готова к таким негативным сценариям.

Представители Минздрава и Национального консультативного комитета экспертов в области иммунизации заявили, что главным методом борьбы с распространением коронавирусной инфекции является массовая вакцинация. Медики призвали население активно иммунизироваться.

Ранее о возможности всплеска заболеваемости после майских праздников заявил и замглавы управления здравоохранения Кишинева Борис Гылка. Он отметил, что процент вакцинированных в Молдове еще слишком низок, чтобы можно было говорить о формировании коллективного иммунитета.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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