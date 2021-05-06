В Молдове начался сезон земляники местного производства - почем ее продают

На последней неделе апреля на рынке Молдовы появилась первая земляника садовая, выращенная в местных теплицах. Пока это пробные и небольшие партии, оптовая цена на которые не сформирована.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Первая тепличная земляника местного производства предлагается "микроскопическим оптом" — 3-5 кг с адресной доставкой клиенту на дом или в оговоренные места Кишинева не дешевле 100-120 леев/кг (5,58-6,70 доллара/кг). Об этом на своем сайте сообщает Ассоциация плодоовощного бизнеса East-Fruit.

"Оптовая цена на землянику садовую будет, скорее всего, выше прошлогодней. В это же время годом ранее за нее просили около 65 леев/кг (3,63 доллара/кг). В данной связи стоит учесть, что в прошлом году первая местная земляника появилась на рынке Молдовы приблизительно на три недели раньше, чем в нынешнем году. И тогда цена на нее колебалась в диапазоне 80-90 леев/кг (4,49-5,05 доллара/кг). В 2021 фермеры, видимо, настроены побороться за клиентов и более высокие цены", — говорится в сообщении.

Там же отмечают, что в соседней Украине первая тепличная земляника садовая тоже появилась на рынке с опозданием, но раньше, чем в Молдове на целых две недели. А цены на партии украинской тепличной земляники формировались на уровне 7,9 доллара за килограмм.

В ассоциации напоминают, что сезон активной реализации земляники нового урожая на молдавском рынке начался в начале второй недели марта с "низкого ценового старта". Оптом сети супермаркетов закупали импортную землянику по 70-75 леев/кг (4,0-4,2 доллара/кг), т. е. примерно на 25-30% дешевле, чем в начале сезона 2020. В рознице в тот момент цены не превышали 100-110 леев/кг ( 5,71-6,28 доллара/кг), что вдвое ниже "магазинных цен" на эту ягоду в начале марта прошлого года.

Данные ценового мониторинга EastFruit показывают, что греческая и турецкая земляника в молдавской оптовой торговле с первой недели апреля стабильно дешевела в среднем на 5 леев за килограмм в неделю: с 60 леев/кг до 40 леев/кг (3,35 доллара/кг — 2,23 доллара/кг).

В сетевой рознице к концу месяца цены снизились до 75-90 леев/кг (4,1-5,02 доллара/кг). Однако, по мнению операторов ягодного рынка, вероятно, на этом уровне цены на импортную землянику стабилизируются, а возможно — даже немного возрастут.

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