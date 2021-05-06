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КПП Кучурганы

Обычный режим проезда в Приднестровье намерены продлить до 1 июня

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (33)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210506/34642724/obychnyy-rezhim-proezda-v-pridnestrove-namereny-prodlit-do-1-iyunya.html

О намерении продлить срок действия обычного режима передвижения написал в своем посте в телеграм-канале приднестровский лидер Вадим Красносельский.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая – Sputnik. Допандемийный режим проезда на территорию Приднестровского региона и выезда из него намерены продлить до 1 июня. Об этом сообщил в своем посте в телеграм-канале лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Учитывая, что заболеваемость коронавирусом среди приднестровцев пошла на убыль, считаю возможным продлить период действия допандемийных правил пересечения приднестровской границы как минимум до 1 июня", – отметил он.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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По словам Красносельского, дальнейшие решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, развитие которой зависит от сознательности каждого.

Ранее на заседании Оперативного штаба Приднестровья было решено, что с 30 апреля по 11 мая включительно каждый сможет въезжать на территорию Приднестровья и выезжать оттуда без специального разрешения.

Таким образом, в указанный период проезд осуществляется по правилам, действовавшим до момента введения ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, то есть без необходимости согласования с Оперативным штабом и помещения на самоизоляцию на 14 суток или предъявления отрицательных ПЦР-тестов.

При этом гражданам необходимо иметь при себе действительные документы и средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (33)

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Теги:
проезд, Приднестровье

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