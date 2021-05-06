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Армянское кладбище

Митрополит Владимир просит открыть столичные кладбища на Радоницу

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (36)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210506/34643223/mitropolit-vladimir-prosit-otkryt-stolichnye-kladbisha-na-radonicu.html

В заявлении Митрополии сообщается, что прихожане строго соблюдают правила противоэпидемической безопасности.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Митрополит Владимир обратился с открытым письмом к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой открыть столичные кладбища для посещения в дни Радоницы.

Митрополия подчеркивает, что верующие выполняли все рекомендации властей по соблюдению санитарно-гигиенических норм в период пандемии. Вместе с тем, число людей, зараженных COVID-19 в стране, стабильно уменьшается.

Армянское кладбище в Кишиневе
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Как будут работать кладбища в Кишиневе на Радоницу

"Большинство верующих исполняли и продолжают соблюдать предписания властей по предотвращению и распространению нового типа вируса. Религиозные богослужения совершаются на открытом воздухе, а могилы на кладбищах расположены на расстоянии более 1,5-2 метра друг от друга. Многие наши верующие выехали из Кишинева к местам захоронения своих родственников на кладбища в другие регионы нашей страны, а церковные администрации призывают на местах посещать кладбища небольшими группами и воздерживаться от поминальных столов в общественных местах", — говорится в письме.

Некоторые Комиссии по чрезвычайным ситуациям в других регионах республики уже пересмотрели свои решения, разрешив верующим посещать кладбища 9 и 10 мая, отмечает митрополит Владимир.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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© Sputnik
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (36)

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Теги:
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