Стало известно, когда Майя Санду сделает прививку от коронавируса

Ранее глава государства сообщала, что не будет делать прививку, пока в стране не окажется достаточное число вакцины для проведения массовой иммунизации.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в пятницу привьется вакциной AstraZeneca. Об этом сообщили в администрации главы государства.

Уточняется, что первую дозу вакцины Санду получит в поликлинике Госканцелярии на улице "31 августа 1989 года" в Кишиневе.

В конце апреля президент заявляла, что намерена вакцинироваться AstraZeneca, но сделает это, когда прививочная кампания стартует для всех граждан страны.

"Я прошу Минздрав открыть процесс вакцинации для всех, запустить платформу, где люди смогут записаться, и все, кто хочет вакцинироваться, смогут это сделать. Потому что не будет этой проблемы – отсутствия вакцины. В ближайшие дни, повторю, завершим переговоры и сможем получить достаточный объем вакцины", – сказала тогда Санду.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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