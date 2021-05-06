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Школьники

В Кишиневе решат, как будут работать столичные школы после каникул

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (36)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210506/34643836/v-kishineve-reshat-kak-budut-rabotat-stolichnye-shkoly-posle-kanikul.html

Вопрос о работе образовательных учреждений рассмотрят на заседании муниципальной Чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Порядок возобновления образовательного процесса после каникул, включая поступившие в примэрию запросы, а также другие темы и решения будут обсуждаться в субботу на заседании Чрезвычайной комиссии общественного здоровья муниципия Кишинев. Об этом заявил в Telegram мэр столицы Ион Чебан.

Учеба во время пандемии
© Sputnik / Mihai Caraus
Как будет проходить обучение в школах и вузах после решения комиссии
Школьники должны выйти с каникул 11 мая. Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что организация учебного процесса в образовательных учреждениях будет решаться чрезвычайными территориальными комиссиями общественного здоровья в местных административно-территориальных единицах, в зависимости от степени опасности, определенной для населенного пункта, исходя из показателя инфицирования на 100 тысяч населения.

Для учеников начальных классов, учащихся выпускных классов (девятый, десятый, двенадцатый классы и тринадцатый класс вечерней школы), а также студентов, которые проходят практику, возможно установление комбинированного типа обучения в строгом соответствии с правилами общественного здравоохранения по профилактике и распространению COVID-19.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (36)

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Теги:
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