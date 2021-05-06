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Школа. Архивное фото

Часть школьников Приднестровья вернется за парты

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (38)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210506/34644114/chast-shkolnikov-pridnestrovya-vernyotsya-za-party.html

Вопрос организации учебного процесса в регионе обсудили на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая – Sputnik. Ученики первых и вторых классов общеобразовательных школ Приднестровья завершат учебный год за школьными партами. Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба, проходящего под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"В классах будут проводить максимум четыре урока по основным дисциплинам. Педагог – только один. Остальные предметы – дистанционно", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Школьники
© Photo : Miroslav Rotari
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В случае выявления в коллективе носителя инфекции класс уходит на карантинную форму обучения – удаленную.

"Сокрытие фактов заболевания недопустимо", – подчеркнул Красносельский.

На сегодняшний день в Приднестровье полностью приостановлена деятельность одной школы, а также девяти групп в девяти дошкольных учреждениях и шести классов в трех общеобразовательных заведениях.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (38)

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Теги:
школьники, школы, Приднестровье

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