Часть школьников Приднестровья вернется за парты

Вопрос организации учебного процесса в регионе обсудили на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая – Sputnik. Ученики первых и вторых классов общеобразовательных школ Приднестровья завершат учебный год за школьными партами. Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба, проходящего под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"В классах будут проводить максимум четыре урока по основным дисциплинам. Педагог – только один. Остальные предметы – дистанционно", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

В случае выявления в коллективе носителя инфекции класс уходит на карантинную форму обучения – удаленную.

"Сокрытие фактов заболевания недопустимо", – подчеркнул Красносельский.

На сегодняшний день в Приднестровье полностью приостановлена деятельность одной школы, а также девяти групп в девяти дошкольных учреждениях и шести классов в трех общеобразовательных заведениях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova