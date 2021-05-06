На берегу Прута пограничники застали врасплох рыболовов-любителей

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. На берегу Прута сотрудники Пограничной полиции пресекли незаконную ловлю рыбы. На месте были пойманы четыре рыболова-любителя, которые тащили две моноволоконные сети из речной воды в пограничной зоне.
"Патруль Пограничной полиции Куконештий Ной, выполнявший служебную задачу на направлении Хородиште-Сэрата, был предупрежден о присутствии четырех человек в зоне их ответственности. После нескольких минут наблюдений было установлено, что те ловили рыбу", – отметили в ведомстве.
Вскоре к "рыбакам" подошли пограничники и помогли вытянуть на берег доказательство вины – две моноволоконные сети общей длиной 160 метров. После чего полицейские задокументировали произошедшее, согласно Кодексу о правонарушениях Молдовы.
"Мужчины в возрасте от 25 до 45 лет признали свою вину, заявив, что рыба предназначена для их собственного потребления", – пояснили в Погранполиции.
Всего в сети попалось пять килограммов рыбы разных видов. О нарушении в пограничной зоне были проинформированы также сотрудники Инспекции по охране окружающей среды Рышкан.
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