На берегу Прута пограничники застали врасплох рыболовов-любителей

Нарушители не смогли отвертеться, поскольку патруль Пограничной полиции поймал их в момент, когда те вытаскивали из воды сеть с уловом.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. На берегу Прута сотрудники Пограничной полиции пресекли незаконную ловлю рыбы. На месте были пойманы четыре рыболова-любителя, которые тащили две моноволоконные сети из речной воды в пограничной зоне.

"Патруль Пограничной полиции Куконештий Ной, выполнявший служебную задачу на направлении Хородиште-Сэрата, был предупрежден о присутствии четырех человек в зоне их ответственности. После нескольких минут наблюдений было установлено, что те ловили рыбу", – отметили в ведомстве.

Вскоре к "рыбакам" подошли пограничники и помогли вытянуть на берег доказательство вины – две моноволоконные сети общей длиной 160 метров. После чего полицейские задокументировали произошедшее, согласно Кодексу о правонарушениях Молдовы.

© Photo : POLIȚIA DE FRONTIERĂ A REPUBLICII MOLDOVA Пограничники поймали четырех рыболовов-любителей на незаконной ловле

"Мужчины в возрасте от 25 до 45 лет признали свою вину, заявив, что рыба предназначена для их собственного потребления", – пояснили в Погранполиции.

© Photo : POLIȚIA DE FRONTIERĂ A REPUBLICII MOLDOVA Пограничники поймали четырех рыболовов-любителей на незаконной ловле

Всего в сети попалось пять килограммов рыбы разных видов. О нарушении в пограничной зоне были проинформированы также сотрудники Инспекции по охране окружающей среды Рышкан.

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