В Приднестровье разморозили "Спутник V"

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье начали вакцинировать от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Первые прививки получают люди старше 60 лет. В приоритете – все, кто входит в группу риска (хронические заболевания, болезни сердца, онкология, сахарный диабет, ожирение).
"Пока мы обрабатываем списки всех, кто был записан. Согласно записи, мы их вызываем в том порядке, как они стоят в очереди. На сегодня и на завтра уже готовы списки. Звонков очень много. Люди переживают, не потерялись ли они во время записи. Но это лишнее – очередь дойдет до всех. Главное – ждать звонка", – говорит заведующая первой столичной поликлиникой Нина Табак.
- В Приднестровье стартовала вакцинация препаратом "Спутник V"© Sputnik / Sorokopud Julia
- В Приднестровье стартовала вакцинация препаратом "Спутник V"© Sputnik / Sorokopud Julia
- В Приднестровье стартовала вакцинация препаратом "Спутник V"© Sputnik / Sorokopud Julia
Прививать российским препаратом начали в Бендерах и в Тирасполе. В четверг первую дозу "Спутника V" получат несколько сотен приднестровцев. В столичной поликлинике № 3 в стартовом списке – 100 человек, прописанных по месту жительства.
"Спутник V" хранят в прививочном кабинете в специальном контейнере. Каждый флакон размораживается 30 минут. Ввести препарат необходимо в течение двух часов после разморозки.
Вторую дозу вакцины должны ввести через 21 день после первой.
Всего в первую прививочную кампанию "Спутником V" провакцинируют 31 тысячу приднестровцев. Ранее в два этапа в регион доставили гуманитарную помощь из России в количестве 62 тысяч доз вакцины.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>