Когда в Приднестровье начнут выдавать повышенную пенсию

В результате увеличения минимального размера пенсии по возрасту и введения надбавок размеры выплат увеличатся от 5% до 11% в зависимости от общего трудового стажа.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая – Sputnik. Повышенную пенсию приднестровцы начнут получать с четверга, 6 мая. Об этом сообщили на сайте Минсоцзащиты региона. За апрель произведут перерасчет и выплатят эти деньги также в мае.

Инициатива индексации пенсии принадлежит лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому. Как он написал в своем телеграм-канале, для назначения базисной трудовой пенсии мужчинам необходимо отработать 25 лет, женщинам – 20.

"При этом 63 000 приднестровцев имеют больший стаж, и все они теперь будут ежемесячно получать доплату – 0,5% – за каждый год, отработанный сверх основного норматива, предусмотренного для начисления трудовой пенсии", – подчеркнул Красносельский.

С 1 апреля 2021 года минимальный размер пенсии по возрасту составит 693 рубля (1 лей - около 88 копеек), что на 33 рубля выше ранее установленной суммы.

Предусмотрены и надбавки за трудовой стаж. Их размер будет зависеть от того, сколько человек проработал сверх периода, обязательного для начисления трудовой пенсии. Дополнительные суммы в зависимости от наличия общего стажа могут составлять от 3,46 до 69,20 рубля.

Размеры пенсионных выплат приднестровцев увеличатся от 5% до 11% в зависимости от общего трудового стажа.

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