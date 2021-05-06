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Пожилая пара

Когда в Приднестровье начнут выдавать повышенную пенсию

© AP Photo / Bernat Armangue
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210506/34645899/kogda-v-pridnestrove-nachnut-vydavat-povyshennuyu-pensiyu.html

В результате увеличения минимального размера пенсии по возрасту и введения надбавок размеры выплат увеличатся от 5% до 11% в зависимости от общего трудового стажа.

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая – Sputnik. Повышенную пенсию приднестровцы начнут получать с четверга, 6 мая. Об этом сообщили на сайте Минсоцзащиты региона. За апрель произведут перерасчет и выплатят эти деньги также в мае.

Инициатива индексации пенсии принадлежит лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому. Как он написал в своем телеграм-канале, для назначения базисной трудовой пенсии мужчинам необходимо отработать 25 лет, женщинам – 20.

"При этом 63 000 приднестровцев имеют больший стаж, и все они теперь будут ежемесячно получать доплату – 0,5% – за каждый год, отработанный сверх основного норматива, предусмотренного для начисления трудовой пенсии", – подчеркнул Красносельский.

Пенсионер
© CC0 / Pixabay / beejees
Индексация–2021: с первого апреля в Молдове увеличили пенсии
С 1 апреля 2021 года минимальный размер пенсии по возрасту составит 693 рубля (1 лей - около 88 копеек), что на 33 рубля выше ранее установленной суммы.

Предусмотрены и надбавки за трудовой стаж. Их размер будет зависеть от того, сколько человек проработал сверх периода, обязательного для начисления трудовой пенсии. Дополнительные суммы в зависимости от наличия общего стажа могут составлять от 3,46 до 69,20 рубля.

Размеры пенсионных выплат приднестровцев увеличатся от 5% до 11% в зависимости от общего трудового стажа.

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Теги:
пенсионеры, пенсии, Приднестровье

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