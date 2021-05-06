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Флешмоб Вальс Победы в Кишиневе. Архивное фото

Десятки молодых людей станцевали "Вальс Победы" в центре Кишинева

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (259)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210506/34645951/desyatki-molodykh-lyudey-stantsevali-vals-pobedy-v-tsentre-kishineva.html

Несколько десятков молодых людей станцевали вальс в центре Кишинева в честь 76-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. В молдавской столице в четверг организовали флешмоб – десятки человек исполнили "Вальс Победы". После танца молодые люди развернули в центре Кишинева – от Кафедрального cобора до Арки Победы – георгиевскую ленточку длиной в 76 метров.

"Вальс Победы – традиционное мероприятие, в ходе которого молодогвардейцы танцуют вальс под военную песню в центре столицы Молдовы. Данное событие важно в контексте празднования 76-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении организаторов акции.

Отметим, 9 мая в Кишиневе состоится Марш памяти "Бессмертный полк". О его проведении заявил ранее Национальный координационный комитет "Победа". Колонна пройдет от центральной площади столицы до мемориала "Вечность".

Кроме того, в день Великой Победы Русский дом в Кишиневе совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова откроет в столичном Парке афганцев фотовыставку "Освобождение Европы".

Также в небе над столицей Молдовы 9 мая парашютисты развернут в воздухе самую большую в мире копию Знамени Победы размером 50 на 25 метров.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (259)

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