Десятки молодых людей станцевали "Вальс Победы" в центре Кишинева

Несколько десятков молодых людей станцевали вальс в центре Кишинева в честь 76-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. В молдавской столице в четверг организовали флешмоб – десятки человек исполнили "Вальс Победы". После танца молодые люди развернули в центре Кишинева – от Кафедрального cобора до Арки Победы – георгиевскую ленточку длиной в 76 метров.

"Вальс Победы – традиционное мероприятие, в ходе которого молодогвардейцы танцуют вальс под военную песню в центре столицы Молдовы. Данное событие важно в контексте празднования 76-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении организаторов акции.

Отметим, 9 мая в Кишиневе состоится Марш памяти "Бессмертный полк". О его проведении заявил ранее Национальный координационный комитет "Победа". Колонна пройдет от центральной площади столицы до мемориала "Вечность".

Кроме того, в день Великой Победы Русский дом в Кишиневе совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова откроет в столичном Парке афганцев фотовыставку "Освобождение Европы".

Также в небе над столицей Молдовы 9 мая парашютисты развернут в воздухе самую большую в мире копию Знамени Победы размером 50 на 25 метров.

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