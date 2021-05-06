Свежие данные: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 333 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
За 24 часа зафиксировано четыре эпизода "импорта" инфекции: из России, Украины, Франции и Италии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 252 153, из которых госпитализирован 1561 человек. За минувшие сутки проведено 4474 теста.
В крайне тяжелом состоянии находятся 178 пациентов (из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
По данным Минздрава, за сутки выздоровел 451 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 242 363.
Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 20 летальных исходов, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции составило 5912 человек.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>